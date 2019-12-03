Ballon d'Or Altın Top'da Virgil Van Dijk'ten Ronaldo'ya olay gönderme
Altın Top (Ballon d'Or) ödülünde futbolun yıldızları ve eşleri kırmızı halıda boy gösterirken Liverpool'un Hollandalı oyuncusu Virgil Van Dijk, törene katılmayan Ronaldo'ya göndermede bulundu.
France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı. Paris'in tarihi tiyatro ve opera binası Theatre du Chatelet'de düzenlenen törene futbol dünyasının ünlü isimleri katılarak kırmızı halıda objektiflere poz verdi.
Töreni Drogba ve Sandy Heribert sundu: Gecenin sunuculuğunu bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba ve Sandy Heribert üstlendi. Messi'nin ödül anonsunu ise Drogba yaptı.
Ronaldo sorusuna "O rakip miydi?'' yanıtı: Ballon d'Or adaylarından Virgil Van Dijk, ödül töreni öncesi, "Ronaldo törene gelmedi, Ballon d'Or için bir rakibin azalmış oldu, neler söylemek istersin?" sorusuna "O rakip miydi?" yanıtı vererek dikkat çeken bir gönderrme yaptı.
İtalya'nın en iyisi Ronaldo: Öte yandan Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Seri A'da geçen sezonun "En İyi Futbolcusu" ödülünü aldı. Ronaldo, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bu bir gurur. Takım arkadaşlarıma ve bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Serie A zor bir lig. Ödül dolayısıyla çok mutluyum." dedi.