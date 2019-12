Adebayor'dan ayrılık sonrası ilk sözler

Emmanuel Adebayor, “Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Türkiye’de 3 harika yıl geçirdim. Fiziksel olarak ayrılsam da ruhum ve kalbim Kayserispor’da kalacak” dedi.

Kayserispor formasıyla son maçına çıkan Emmanuel Adebayor, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir karar aldığını söyleyen Adebayor, “Böyle kararlar çok zor olur. Zor bir karardı benim için, önemli bir karardı. Hayatımın en önemli kararlarından biriydi. Bu takıma, Kayserispor’a geldiğimden beri enerjimi, her şeyimi vermeye çalıştım. Takım için her şeyimi verdim. Ama bazı zamanlar gelir, kafanızda bazı sorunlar olur. Ailenizi düşünürsünüz, gelecek ile ilgili kararlar almanız gerekir. Bu kararlar ivedi olmalıdır. Ben de sonuç olarak bu kararı, devam etmeme kararını aldım. Fakat fiziksel olarak Kayserispor’dan ayrılsam da ruhum ve kalbim Kayserispor’da kalacak” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE 3 HARİKA YIL GEÇİRDİM”

Türkiye’de 3 harika yıl geçirdiğini belirten tecrübeli golcü, “Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Kafamı toparlamam lazım. Kafamı toparlayıp, bir şekilde geleceğime bakmam lazım. Şimdilik Türkiye defterini kapattım, kapatmadım gibi iddialı bir şey söyleyemem. Hayatta her şey olabilir. Şu an biraz dinlenmem, ailemle vakit geçirmem lazım. Burada 3 harika yıl geçirdim. Türkiye liginin Avrupa’nın en iyi liglerinden birisi olmasını umuyorum. Çok kaliteli bir lig var burada” ifadelerini kullandı.

“ŞU AN İÇİN BİR ANLAŞMA YOK”

Şu ana kadar bir kulüple görüşmediğini kaydeden Adebayor, “Şu an için öyle bir şey yok. Evime, ülkeme gideyim, çocukluk arkadaşlarımla, ailemle vakit geçirip kafamı toparlayayım. Gelecekte ne olur bilemem ama şu an için öyle bir anlaşma falan yok" açıklamasını yaptı.