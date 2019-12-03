HABER /  YEREL

İzmir Konak'ta korkunç yangın! Can pazarı yaşandı

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir evde yangın çıktı. Meydana gelen yangında ev sahibi kadın ağır yaralı olarak itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Özgehan Gökçay'ın yaşadığı Akarcalı Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bu sırada Gökçay'ın evde 5 yaşında Nehir ismindeki çocuğuyla yaşadığını öğrenen itfaiye eri 42 yaşındaki Mehmet Çağlar, eve maske takmadan girdi.

Özgehan Gökçay, Çağlar tarafından evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen Mehmet Çağlar da dışarı çıktığı sırada baygınlık geçirdi.

Gökçay ve Çağlar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Özgehan Gökçay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, itfaiye ekibince söndürülen yangın esnasında Nehir isimli kız çocuğunun komşuda olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen'i isyan ettiren pozisyon: İnsanların aklıyla alay edilmesin
Hande Sarıoğlu'nun Emre Belözoğlu sorusu Fatih Altaylı'yı kızdırdı yayını terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için Birleşik Krallık'a gidecek
AK Parti'den Şehir Üniversitesi açıklaması
Beşiktaş Kayserispor maçı özeti ve golleri
Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı ile barıştı!
ÖNCEKİ HABERLER
Hakim ve Savcılar Kurulu'nun kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti
Biyolojik veya biyoteknik mücadele desteklemelerinden yararlanma başvurularında süre uzatımı
Galatasaray'da paralar çöpe gitti 5’i bir Gomis etmedi
İşte Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlikenin detayları
Öğretmen atamaları 2020 son haberler atamalar hangi ay?
Yorumlar