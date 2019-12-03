Selahattin Demirtaş'ın hastalığı ne son durumu nasıl duyulsun dedi

Edirne Cezaevi’de tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hastalığı ne, Selahattin Demirtaş'a ne oldu ve son durumu nasıl soruları merak konusu oldu. 1 hafta önce baygınlık geçiren ve bilincinin kapalı olduğu iddia edilen Demirtaş'tan son haber geldi.

Demirtaş'ın hastaneye sevk edildiği haberlerinin ardından Selahattin Demirtaş'ın hastalığı ne ve son sağlık durumu nasıl merak edildi. Edirne Cezaevi’de tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son sağlık durumu ve hastalığı hakkındaki son bilgileri HDP'li milletvekilleri paylaştı.

Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş'ın '26 Kasım'da göğüs sıkışması ve nefes alamaması sebebiyle bilincinin kapandığı' açıklamasının ardından HDP'li milletvekilleri Edirne F Tİpi cezaevine gidip, Selahattin Demirtaş'la görüştü. Katırcıoğlu, Demirtaş'ın bir hafta önce cezaevinde kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyledi. Katırcıoğlu, Demirtaş'ın kendisine, "Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti" dediğini aktardı.

Duyulmasını istememiş

Katırcıoğlu, Demirtaş'la görüşmeyi şöyle anlattı: "Şu an bir sıkıntısı yok. Güçlü, dinamik görünüyordu. Önce Abdullah Zeydan ile görüştük. Abdullah Bey, Demirtaş'ın geçen hafta nefes darlığı yaşadığını ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyledi. Demirtaş'ın kendisi böyle bir olayın duyulmasını istememiş."

"Böyle bir hastalığım var halkım bilsin"

Katırcıoğlu, Demirtaş'ın hastaneye sevki konusunda cezaevi yönetimini suçlamadığını söyledi. Katırcıoğlu şöyle devam etti, "Demirtaş, yüksek güvenlikli hapishane koşullarının iyi olmadığını söyledi. Hapishane yönetiminden yana bir sıkıntısı yok. Fakat 'bir şey olsa hemen bir müdahale şansı yok' diyor. Alıp her an hastaneye götüremiyorlar. Adalet Bakanlığı'na yazı yazılması gerekiyor. Bu süreç de çok uzuyor. Demirtaş'ın bu durumdan rahatsızlığı var. Hastalığıyla ilgili de şunları söyledi: Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti. Hastalığımın tedavisi gerekiyor. Kendisi de hastalığının tam olarak ne olduğunu bilmiyor."