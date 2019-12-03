İskender Erol Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlığa talep patladı

Kendisine Bursa’nın dışındaki Hamitler Mezarlığı’ndan yer tahsisi yapıldı. Oktay Evrenesoğlu aile mezarlığı yapabilmek için 4 parsel satın aldı. Her bir mezar yeri için de 10 bin 500’er liradan toplam 42 bin TL ödedi. İskender Erol Evrenosoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din adamı göndermediği cenaze töreninin ardından Hamitler Mezarlığı’nda defnedildi.