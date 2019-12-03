Enflasyon rakamları açıklandı! İşte dolardan ilk tepki

Dolar/TL, kasım ayı enflasyon verisi sonrası 5.75 seviyesinde işlem görüyor. Enflasyon verisi dolarda çok sınırlı bir etkiye neden oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,38 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.56 oldu.

Dolarda son durum

Euro/TL ise 6.36 civarında işlem görüyor.

PPK toplantısı

Öte yandan piyasalar 12 Aralık’taki PPK toplantısını da bekliyor. TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.

"Tek haneli faiz önümüzdeki yıl TL için bir risk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem faizlerin hem de enflasyonun gelecek yıl tek haneye düşmesini beklediğini vurgulayarak TCMB’den daha fazla indirim çağrısını tekrarlarken bankacılar tek haneli faizin önümüzdeki yıl TL için bir risk olabileceği görüşünde.