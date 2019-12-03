Orhan Pamuk Poğaçacı Remzi için ortaya çıktı: Sıkıysa hükümeti eleştir

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Orhan Pamuk belgeselinde yer alan Poğaçacı Remzi'nin vefatıyla ilgili konuştu. Pamuk : 'Düşünce özgürlüğünün hiç kalmadığı Türkiye’de insanın öfkelenmemesine imkan yok!' dedi.

Orhan Pamuk'un BBC One için 2018 yılında hazırladığı "Orhan Pamuk: A Strange Mind" belgeselinde yer alan ve “merhaba poğaçacı” olarak gündeme gelen poğaça satıcısı Remzi Gelik vefat etti.

Gelik'in vefatına ilişkin Independent Türkçe’ye konuşan Orhan Pamuk, poğaçacının sosyal viral olmasından yola çıkarak şunları söyledi:

Türkiye'de öfkelenmemeye imkan yok

-Akşam yediden sonra bilgisayarın başına geçip, sağa sola biraz hakaret edip "ayar vermek" isteyen insanları anlıyorum aslında... Hele düşünce özgürlüğünün hiç kalmadığı Türkiye’de insanın öfkelenmemesine imkan yok! Ama öfkeliler hiç bilmedikleri, anlamadıkları konularda sert söz söylemeyi daha çok seviyorlar.

Böylece bilmedikleri konularda yalanlara çok daha kolay kanıyorlar! Bir şeylere kızabilmek için kanmak da istiyorlar! Bunlar da toplumsal medyanın bütün dünyada bilinen cilveleri... Bazı kuramcılar dünyada sağ popülizmin yükselişini de bununla açıklıyorlar...

Poğaçacı konusunda "viral olan" heyecanlı kardeşlerimizin neredeyse hepsi, altı yıl Kafamda Bir Tuhaflık diye bir sokak satıcısını anlatan 500 sayfalık bir roman yazdığımı bilmiyorlar. Tıpkı "hiçbir kitabını okumadım, okumayacağım" diye yemin edip, arkasından eleştirenler gibi.

Sıkıysa hükümeti eleştir

Burada bize özgü bir sorun daha var: Demokrasilerde akşamları öfkeliler, bilgisayarlarına oturup ağızlarına geleni yazıp hükümeti eleştirince kimse onlara dava açmıyor ve kimse sözlerinden dolayı onları hapse atmıyor. Türkiye öyle değil.

Sıkıysa aynı sertlikte hükümeti, "yukarısını" eleştir!

-Türkiye gibi düşünce özgürlüğü olmayan ülkelerde hükümet ve iktidar eleştirilemediği için öfke okları başka yerlere gidiyor.