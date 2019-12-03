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Ahmet Davutoğlu’nun partisinin logosu belli oldu

Yeni parti kurma hazırlıklarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partinin ismi konusunda 2-3 alternatif üzerinde durulurken, logosu olarak güneş figürünün beğenildiği öğrenildi.

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Aralık ayı içerisinde parti tabelasını asması bekleniyor. Partinin ismi konusunda 2-3 alternatif üzerinde durulurken, logosu olarak güneş figürünün beğenildiği öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu'nun kurma hazırlıklarını sürdürdüğü yeni partisini, bu ay içerisinde resmen duyurması bekleniyor. Kurucu olarak düşünülen isimlerle Bolu'da kampa girerken, 50'ye yakın ilde teşkilatları kuracak isimler de belirlendi. Partinin ismi konusunda 2-3 alternatif üzerinde duruluyor.

Güneş figürü beğenildi

Sözcü'de yer alan habere göre ise, parti logosu olarak güneş figürünün beğenildiği öğrenildi. AK Parti eski Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Feramuz Üstün, Abdullah Başçı ve Ulaştırma eski Bakanı Feridun Bilgin'in de partinin kurucusu olması bekleniyor. Bilgin'in aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de bacanağı olduğu belirtildi.

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