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Ankara'da büyük Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen son dakika haberine göre, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şahıslardan 11’i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’nin sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

11 kişi yakalandı

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, diğer 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ettiği ifade edildi.

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