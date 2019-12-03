Kasım enflasyonu açıklandı! Enflasyon yeniden çift haneye çıktı

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Gelen son dakika verilere göre Kasım ayında enflasyon artış gösterdi ve yeniden çift haneye çıktı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım'da yıllık % 8.55'ten % 10.56'ya yükseldi, aylık bazda ise % 0.38 arttı, yıllık enflasyon böylece yeniden çift haneye çıktı. Yurt içi üretici fiyat endeksi bir önceki aya göre %0,08 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,63, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,68 artış gösterdi.

Çift haneye çıkması bekleniyordu

Piyasaların beklentisi de enflasyonun çift haneye çıkacağına yönelikti. Yapılan enflasyon anketinde aylık % 0.76, yıllık % 10.98 artış bekleniyordu. TÜİK'in açıkladığı rakamlar piyasaların beklentisinden biraz daha iyi geldi.

Enflasyon Eylül ve Ekim aylarında sırasıyla % 9.26 ve % 8.55 olarak tek haneye gerilemişti.

Aylık en yüksek artış %2,69 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu Ana harcama grupları itibarıyla Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %0,59, haberleşmede %0,39, konutta %0,36 ve ulaştırmada %0,33 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %0,44 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,15 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık en fazla artış %43,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim %14,35, çeşitli mal ve hizmetler %14,03, sağlık %13,85 ve lokanta ve oteller %13,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,13 artış gerçekleşti.

Kasım 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 89 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,59 arttı

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,08, imalat sanayi sektöründe %0,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %0,53 düşüş, su temini sektöründe %0,19 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş ham petrol ve doğal gazda gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %4,85 ile ham petrol ve doğal gaz, %1,80 ile ana metaller, %1,39 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları %3,48, gıda ürünleri %1,48, içecekler %1,31 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüş ara malında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Kasım ayında aylık en fazla düşüş %0,60 ile ara malında gerçekleşti.