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Erdoğan yasayı veto edince vekiller teşekkür yarışına girdi

Termik santrallere baca takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edilmişti. Yasanın ertelenmesine 'evet' diyen AK Partili vekiler Erdoğan yasayı veto edince teşekkür yarışına girdi.

AK Partili vekiller, termik santrallerin filtre takma zorunluluğunu ertelemeye 'evet' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasayı veto etti. Vekiller şimdi de Erdoğan'a teşekkür ediyor.

Geçtiğimiz hafta TBMM'de görüşülen torba yasanın 50. maddesi, termik santrallerin bacalarına filtre takılma zorunluluğunun 2.5 yıl ertelenmesini öngörüyordu.

AK Partililer evet dedi

Bu yasa Meclis'ten AK Parti'nin 203, MHP'nin 14 evet oyuyla geçti. CHP'den 25, İyi Parti'den 7, HDP'den ise 4 milletvekili ret oyu verdi.

Cumhurbaşkanı veto etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise; bu yasayı veto ettiğini açıkladı. Erdoğan, bugün Londra'ya gitmeden önce yaptığı açıklamada; "Bu erteleme böyle bir talep önümüze gelmiyor. Daha önce de bu erteleme yapıldı. Yüklenici firmalar filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler. Dünyada Paris sürecini yaşadık yaşıyoruz. Orada da sözlerinde durmadılar biz de imzayı atmadık." dedi.

Evet diyen AK Partililerden veto teşekkürü

Termik santrallerin filtre takma zorunluluğunun ertelenmesine 'evet' diyen AK Partili vekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosunun ardından Erdoğan'a veto teşekkürlerini Twitter üzerinden iletti.

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