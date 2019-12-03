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İçişleri Bakanlığı yasaklamıştı! Çakar lamba gitti tepe lambası geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle çakar lamba kullanımı yasaklandı. Bu süre içerisinde birçok araçtan çakar lamba sökülürken, bu sefer de trafikte tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın düzenlemesiyle 1 Kasım itibariyle trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba kullanımı kısıtlandı.

Yasak kapsamında Kamuda, yerel yönetimler de, diğer mesleklerde ve üniversitelerin üst düzey yönetici , genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba sistemleri söküldü. Ancak geçen süre içerisinde bu sefer de bazı araçlarda tepe lambası kullanımı başladı.

Kısıtlı kullanım izni olan tepe lambası kullanan bir çok yetkisiz araç İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saatler olan sabah ve akşam saatlerinde tepe lambalarını yakarak emniyet şeridini kullanmaya devam ediyor.

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