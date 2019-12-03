Hande Sarıoğlu kimdir yaşı kaç Fatih Altaylı'ya ne dedi olay oldu

Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı ile birlikte katıldığı bir programda gergin anlar yaşadı. Fatih Altaylı'ya sorduğu Emre Belezoğlu sorusu stüdyoyu terkettirdi. Peki Fatih Altaylı'nın programdan gitmesine neden olan Hande Sarıoğlu ne dedi, Hande Sarıoğlu kimdir, yaşı kaç?

Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında ve Fatih Alyatlı'ya ne dedi soruları merak konusu oldu. Fatih Altaylı ile canlı yayında yaşadığı gergin dakikaların ardından sosyal medyada da gündem oldu. Emre Belözoğlu ve Ömer Bayram’ın haraketlerinin kıyaslandığı programda Fatih Altaylı sinirlenince sakinleşme bahanesiyle studyoyu terketti.

Peki Spor Saati programının sunucunu Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında?

HANDE SARIOĞLU KİMDİR: Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.



Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu’nun oynadığı “Aşk-ı Memnu” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.



Hande Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

2011 yılında “Pasaport” Adlı bir yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. Daha sonra Fox TV’de “Kaç Para Kaç” programını çekti.



Şubat 2016 ayında TV8’de başlayan ve Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı.

Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV ekranlarında yer almaya başladı.

FATİH ALTAYLI STÜDYOYU TERK ETTİ: Yaşanan gergin dakikalar sonrasında Sarıoğlu, kötü bir niyetinin olmadığını belirterek Fatih Altaylı’dan sakin olmasını istedi. Altaylı ise “Senden sakinleşme tavsiyesi alacak değilim” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine diğer konuğa dönen Sarıoğlu, Fatih Altaylı’nın stüdyoyu terk etmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.