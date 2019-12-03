Konjak süngeri nedir ne işe yarar nasıl kullanır?

Asıl adı konjac sponge olan Konjak süngeri güzellik alışkanlıklarımızı baştan sona değiştirecek. Temiz ve parlak bir cilt yaratan Konjak süngeri ne işe yarar, nasıl kullanılır sorularına sizin için yanıt verdik. Ayrıca farklı renklerde olan konjak süngerinde hangi renk ne işe yarar, kim hangi renk kullanmalı sorusunun yanıtı da haberimizde.

Son aylarda makyaj, cilt bakımı, güzellikte yeni trendleri takip edenlerin gözüne mutlaka konjak süngeri takılmıştır. Farklı renklerdeki konjak süngerini mercek altına aldık. Öncelikle konjak süngerlerin popülerliğinin nedeninin uygun fiyatla daha yumuşak, temiz ve parlak bir cilt yaratabilmeniz olduğunun altını çizelim. “Konjak süngeri nasıl kullanılmalı”, “konjak süngeri rutinimizde gerçekten gerekli mi”, “en iyi konjak süngeri hangisi?” sorularına yanıtlarımız...

Konjak süngeri nedir?

Bildiğimiz süngerlerden değil. Asya bölgesinde yetiştirilen Konjac bitkisinden elde edilen bu sünger, ıslandığında silgi gibi bir his veriyor. Yüzde 100 doğal ve bitki bazlı bir sünger.

Konjak süngeri ne işe yarıyor?

Konjak süngerinin cildinizi anında ışıldayan bir inciye dönüştürecek sihirli güçleri yok. Ancak önemli nokta da burada yatıyor. Cildiniz için basit olduğu kadar oldukça nazik ve tüm cilt tiplerine uygun bir peeling aracı. Cildinizdeki ölü derileri soyuyor ve bunu yaparken asla irritasyona veya benzeri sorunlara neden olmuyor.

Konjak süngeri nasıl kullanılır?

Başta oldukça sert olan konjak süngerini 5-10 dakika kadar suda bekletebilirsiniz. Sonrasında fazla suyunu sıkarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Süngeriniz hazır olduğunda üzerine yüz temizleyicinizi sıkın ve nazik masaj hareketleri ile yüzünüzdeki kan dolaşımını sağlayacak şekilde ölü deriden arındırma işlemine başlayın. Sonrasında süngerinizi temizleyin ve bir gece kurumaya bırakın.

Konjak süngerinin kullanım süresi

Bazı konjak süngerleri antibakteriyel özelliğe sahip olsa da; bu hepsini sonsuza kadar kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Siz ayda bir değiştirmeye özen gösterin.

Hangi renkte konjak süngeri kullanmalıyım?

Hepsi olabilir! Koyu gri ya da siyah olanlar kömür içerikli olsa da; diğer kömür içeren cilt bakım ürünleri ile aynı etkiyi göstermesini beklememelisiniz.

İçerisinde ister kil ister kömür barındırsın; ölü derileri atmak dışında ekstra bir özelliği olmayacaktır. Ancak cilt tipine özel yağ barındıranlar da var. Mesela yeşil kil barındıranlar yağlı cilt, pembe kil barındıranlar ise hassas ciltler için iyi seçimler olabilir.