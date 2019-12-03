Türkiye asgari ücrette 2017 yılında kaybetti! Bizi geçen ülkelere bakın

TÜRKİYE'de 2020 yılında uygulanacak asgari ücret için görüşmeler başladı. Peki Avrupa ülkelerine göre Türkiye'deki asgari ücretin durumu ne?

Türkiye'de mevcut asgari ücret net 2020, brüt ise 2558 TL. İşçi sendikaları 2020 yılı için asgari ücrete enflasyon oranının üzerinde bir zam talep ediyor.

Konuyla ilgili konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız" dedi. Söz konusu artış 2019 yılının asgari ücreti olan 2020 TL üzerinden hesaplandığında yüzde 27,6'lık bir zamma denk geliyor.

Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla ne durumda?

Türkiye'de asgari ücret çoğu Avrupa ülkesinin gerisinde.

5 ülke 2 yılda bizi solladı

Son yıllarda TL'de yaşanan değer kaybıyla birlikte Türkiye, uzun yıllardır önünde yer aldığı bazı Doğu Avrupa ülkelerinin de gerisine düştü. Hırvatistan, Slovakya, Macaristan, Çekya ve Romanya'nın asgari ücreti 2017 yılına kadar Türkiye'den daha düşüktü. Ancak 2017 itibariyle Türkiye bu ülkelerin gerisine düştü.

Türkiye'de asgari ücret, euro cinsinden dört yıl öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 33 değer kaybetti.

Asgari Ücrette sadece satın alma gücünde iyiyiz







Türkiye'deki asgari ücret, satın alma gücü paritesine göre ise 13 AB ülkesinin üzerinde.