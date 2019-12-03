Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle ilgili açıklamada bulunarak "Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak değerlendiremlerde bulundu.

Albayrak Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve %10,56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz.

Enflasyondaki olumlu görünüm sürüyor

Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı %12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir." dedi.