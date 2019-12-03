Özgür Suriye Ordusu'nda Atatürk fotoğraflı komutan

Abdulkadir Selvi, Özgür Suriye Ordusu'nun El Bab'daki karargahında Atatürk fotoğrafını taşıyan Seyf Ebubekir Polat'ı ve Suriye Türkmenlerini yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ÖSO komutanı Seyf Ebubekir Polat'ın El Bab'daki karargahına astığı Atatürk fotoğrafını köşesine taşıdı.

Suriye Milli Ordusu’na bağlı Hamza Tümeni’nin komutanı Seyf Ebubekir Polat'ın karargâhında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Atatürk’ün fotoğrafı yer alıyor.

Atatürk isimlerini rejim nüfusa kaydetmemiş

Bu fotoğrafı köşesinde yer veren Selvi, "Atatürk’ü bağımsızlık sembolü ve kurtarıcı olarak görüyorlar. Çocuklarına Atatürk ve Mustafa Kemal isimleri vermişler ama rejim bunları nüfusa kaydetmemiş" diye yazdı.

IŞİD’ci damgasını vuruyoruz

Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı’nda Suriye cephesinde 7. Kolordu Komutanı olarak kullandığı Afrin’in Racu beldesindeki karargâhını Türkmenler tarafından bulunduğunu hatırlatan yazar, yazısında "Suriye’de ABD ve PKK-YPG’nin yanında yer almayan her örgüte ya da Rusya ve rejim saflarında savaşmayanlara IŞİD’ci damgasını vuruyoruz. Bundan da en çok TSK ile birlikte savaşan Suriye Türkmenleri rahatsız oluyor." ifadelerine yer verdi.