NATO toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Esper'den küstah Türkiye çıkışı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Londra'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi "YPG'yi terör örgütü olarak nitelemeyi desteklemeyeceğini" belirterek 'Türkiye'nin Baltık savunma planının önünü tıkamaması gerektiğini' söyledi.

Türkiye’nin, Suriye’ye yönelik planlarının NATO tarafından desteklenmemesi durumunda NATO’nun Polonya ve Baltık ülkelerine yönelik planlarını bloke edeceğine yönelik haberler bir zamandır uluslararası basında yer alıyor.

Bugün İngiltere’de NATO’nun 70’inci yılı vesilesiyle gerçekleştirilecek zirve öncesi Türkiye’ye küstah uyarılar yapan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 'Türkiye’nin Baltık ülkeleri ve Polonya’nın savunmasına yönelik NATO planının önünü tıkamaması gerektiğini' belirtti.

YPG’yi terör örgütü olarak nitelemeyi desteklemeyecek

Ankara’nın tehdit algısının ittifakın geri kalanı tarafından paylaşılmadığını ve bu tıkanıklığı aşmak için YPG’yi terör örgütü olarak nitelemeyi desteklemeyeceğini açıklayan Esper, “Ankara’ya mesajım savunma planlarını ilerletmek” dedi.

Herkes Türkiye’nin gündemine göre hareket etme konusunda istekli değil.

"Türkiye’nin gördüğü şekilde görmüyor"

Esper, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu Türkiye’nin kendine özgü çekinceleri nedeniyle engellenemez. İttifakın birliği ve hazırlıklı olması, büyük meselelere odaklanmanız gerektiğini anlamına gelir. Büyük mesele de NATO’nun hazırlık seviyesidir. Herkes tehditleri Türkiye’nin gördüğü şekilde görmüyor.