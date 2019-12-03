Ali Babacan'ın partisine katılacak HDP'li isim kim İsmail Saymaz açıkladı

Yeni partileri ilan etmek için gün sayan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerine katılacak isimlerle ilgili basında bazı iddialar var. Bugün gazeteci İsmail Saymaz partiye katılacak bazı isimleri açıkladı. İsimler arasında HDP'liler ve CHP'liler de var.

Gazeteci İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman Siyaset'e katılarak elinde çarpıcı bilgileri ilk kez paylaştı. Saymaz programda, Ali Babacan'ın partisinde hangi isimlerin olduğunu ve Ahmet Davutoğlu'nun da yeni parti kurma aşamasını anlattı.

Canlı yayında elindeki çarpıcı bilgileri paylaşan Saymaz, CHP'li ve HDP'li bazı isimlerin de yeni kurulacak partilere katılabileceğini söyledi.

Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılacak isimler

Saymaz, "Ben bugün iki çevreyle de görüştüm. Davutoğlu cephesinde 125 kişilik bir kurucular kurulu geliyor. Kamuoyunun duyduğu bazı isimler var örneğin Etyen Mahçupyan, Hakan Albayrak, Ufuk Karcı.

Eski HDP vekili Müslüm Doğan Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapmıştı. Doğan’ın HDP’den istifa ettiği sonradan ortaya çıkmıştı

Müslüm Doğan'ı aradım

Asıl iki isim var Davutoğlu cephesi ile birlikte hareket etmesi beklenen. Biri eski HDP milletvekili Müslüm Doğan. Doğan'ı aradım, dedi ki "Şu an için görüşüm netleşmedi. Parti programına çeşitli katkılar koydum. Kararım yok ama görüşüyorum" dedi bana. Diğeri ise Mehmet Ali Arslan. Bir de bazı CHP'liler de yer alacak iddiası var. Ama henüz isimlerini doğrulatamadım. " dedi.

Geçen günlerde HDP'den istifa eden Mehmet Ali Arslan Hasankeyf'te yaptığı zincirli eylemle gündeme gelmişti.

Ali Babacan'ın partisinde eski HDP'li Altan Tan sürprizi

Ali Babacan partisinde ise farklı bir yol izliyor" diyen Saymaz, "Babacan'ın partisinin de Aralık içinde kurulmasın bekleniyor. Eski HDP'li vekillerden Altan Tan gibi isimler partiye yakın" dedi.