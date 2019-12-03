HABER /  DÜNYA

Free Melania! ABD çıplak first leydi Melania Trump kitabıyla sallanıyor

ABD’de gündem First Lady Melania Trump’ın hayatının “gayriresmi” olarak hazırlanan kitabı “Free, Melania”…

Kitapta Melania’nın Beyaz Saray’daki yaşamına dair ilginç iddialar ortaya atılırken, 2016’da yaşanan “çıplak fotoğraf krizi” hakkında da detaylar ortaya çıktı.

ABD’de 2016 yılında yapılan seçimlerden sadece birkaç ay önce ülkenin çok okunan tabloid gazetesi New York Post, 1996 yılında Melania Trump’ın çekilen çıplak fotoğraflarını manşetlerine taşımıştı. 30 Temmuz 2016’da basılan gazetenin yayınlandığı dönemde Trump’ın seçim sürecinde zor günler geçirdiği ve bu fotoğrafları sızdırarak oylarını artırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

CNN’in Beyaz Saray muhabiri olarak görev yapan ve daha sonra bu kitabı kaleme alan Kate Bennett’in kitabında o dönemde Trump ailesine yakın olan arkadaşları Melania Trump’ın yaşadıklarını aktardı.

Çıplak resimleri kim sızdırdı?
First Lady’nin hayatının anlatıldığı kitapta, “Melania, Donald Trump’ın uzun süre danışmanlığını yapan Roger Stone’un bu fotoğrafları sızdırdığından şüpheleniyor” ifadesi kullanıldı.

O dönemde Donald Trump’ın seçim kampanyasında resmi olarak rol almayan Stone, Trump ile yakın bir ilişkiye sahipti. Fotoğrafların 1996’da New York’ta çekildiği sırada Melania yoğun bir kariyere sahipti. Melania Trump, Paris, Milano ve New York arasında mekik dokurken birçok fotoğraf çekimine ve defileye katılıyordu.

Donald Trump kasten mi yaptı?

Kitapta Trump’ın kasten eşinin çıplak fotoğraflarını paylaştığına dair iddiaların kulislerde dolandığını fakat Melania Trump’ın bu iddialara inanmak istemediği belirtildi. Kitapta, “Melania, fotoğrafların sızdırılmasının arkasında eşinin olduğuna inanmayı halen reddediyor” ifadesi yer aldı.

Kitaptaki iddiaların ABD basınında yer almasının ardından Beyaz Saray ve Roger Stone iddiaları yalanladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'ın partisine katılacak HDP'li isim kim İsmail Saymaz açıkladı
Memur emekli zammı 1 Ocak 2020'de ne kadar olacak? İşte işçi çiftçi esnaf emekli zammı
CHP'li Yavuzyılmaz'ın iddiası ortalığı karıştırdı: Askeri raporlar parayla satılıyor
Bıkmadı usanmadı! Tam 24 bin şikâyet araması yaptı gözaltına aldılar
NATO toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Esper'den küstah Türkiye çıkışı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması!
ÖNCEKİ HABERLER
AGİ 2020 ne kadar olacak AGİ tablosu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan engelli milli sporculara burs imkanı
Asgari ücret 2020 tahmini ne kadar olur son haberler
Down sendromlu Tolga'nın tekvando başarısı
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
2. yargı paketi maddeleri içeriği Meclis'e geliyor
Yorumlar