Çin asimilasyon politikasında ısrarcı! Yeni 'Uygur' hamlesi ortaya çıktı

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan insan hakları ihlalleri konusunu gündeme getiren ABD'li diplomatlar ve senatörler için vize ve seyahat kısıtlaması getirmeyi planlıyor.

Çin merkezli yayın kuruluşu Global Times'ın Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, Twitter hesabında yayınladığı mesajda, Pekin yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan olumsuz durumları araştıran ve bölgedeki insan hakları ihlalleri konularını gündeme getiren ABD'li yetkililer ve senatörlere vize ve seyahat kısıtlaması planı üzerinde çalıştığını söyledi.

Söz konusu planın, ABD'de 'Sincan Uygur Yasası' hazırlığı yapıldığı bir dönemde gündeme getirilmesi dikkat çekti. Yasa Pekin yönetimine insan hakları ihlalleri konusunda yaptırım getirmeyi öngörüyor.

Ağustos 2018'de Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin ve Müslüman azınlıkların "mesleki eğitim merkezleri" ya da "yeniden eğitim merkezleri" adı altında kurulan tartışmalı eğitim kamplarında zorunlu olarak tutulduğunu rapor etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, BM'nin raporundaki detaylarda kanıt yetersizliği bulunduğunu söylemiş ve tartışmalı geçen eğitim kamplarının raporda tanımının gerçeklikten çok uzak olduğunu öne sürmüştü.

Tartışmalı eğitim kamplarının meslek, dil, hukuk ve profesyonel yetenekler konusunda eğitim verdiğini savunan Çinli yetkililer kampların küresel terörle mücadelenin önemli bir parçası olduğunu iddia ediyor.