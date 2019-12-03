Kara lahana çorbası nasıl yapılır işte Arda'nın tarifi

Arda'nın Mutfağı'nda en çok aranan çorba tariflerinin başında gelen kara lahana çorbası tarifini sizler için derledik. Bir Karadeniz lezzeti olan kara lahana çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorularının yanıtlarıyla başlayalım.

Kara lahana çorbası tam bir sağlık ve lezzet deposu. Eğer kara lahana nasıl yapılır bilmiyorsanız tarifimizi dikkatlice ve adım adım takip ederek siz de kara lahana çorbası hazırlayabilirsiniz. Arda'nın Mutfağı'nın en çok aranan lezzetlerinden kara lahana çorbasının malzemeleri şöyle;

1 demet karalahana, 2 adet kuru soğan, 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye veya barbunya, yarım su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı tereyağı +1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı mısır unu, 1 tatlı kaşığı pulbiber veya acı sos, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

tuz-karabiber, 5-6 bardak tavuk suyu.

Hazırlanışı: Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzün ve haşlayın. Yıkanmış ve süzülmüş karalahanaları, ince kıyın. Eğer şeritler uzunsa ikiye kesin. Doğradığınız lahanayı bir kaba alın, tuzla ovun. Daha sonra sıkıp bol suyla yıkayın. Soğanları ince doğrayın.

Bir tencerede zeytinyağı ve tereyağını eritin. Soğanı ekleyip kısık ateşte kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Lahanaları ilave edip yumuşayana kadar pişirin.

Pirinci, haşlanmış fasulyeyi ve sıcak tavuk suyunu ekleyin. Pul biber, toz kırmızı biber, karabiber ve tuzla baharatlandırın. Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin.

Mısır ununu ılık suda açtıktan sonra yavaşça çorbaya ilave edip bir taraftan da karıştırın. Kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis yapın.

Arda Türkmen kimdir?

1975 İstanbul doğumlu olan Arda Türkmen, 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. Ardından 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlayan Arda Türkmen,

2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı.

2003 yılında Askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında Kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamladı. 1995 -2000 yılları arasında 350'den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonunda görev aldı. 1998 – 2000 yılları arasında Uludağ'da bar işletmeciliği yaptı. 2001 – 2003 yılları arasında birçok konser, produksiyon, ve organizasyon işlerinde yöneticilik yaptı.

2003 yılında bir catering şirketini kurdu. 2008 yılında Asmalımescit’te 11 Leblon isimli restaurantını açtı. Leblon Issız adam filmine ev sahipliği yapan mekan olarak da tanındı.

2010 yılında CNNTürk televizyonu için ‘’ Arda’nın mutfağı ‘’ isimli yemek programını yapmaya başladı. 2012 yılının başında Sabah gazetesinde Arda’nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı. 2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı

2013 yılında Sabah'taki yazılarını sonlandırıp Hürriyet Pazar ekinde Arda’nın Mutfağı sayfasını yazmaya başladı. 2013 yılında Leblon'u kapatarak , Forneria’yı Karaköy'de açtı. 2015'te Mükellef 2016'da açtığı central ile restaurant sayısını 3'e çıkardı. 5 arkadaşı ile kurduğu Velotürk ile, sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, Türkiye genelinde ilk öğretim düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapıyorlar. Bugüne kadar 2600 bisiklet dağıttılar.

9 sezondur yaptığı Arda’nın Mutfağı programı Kanal D ekranlarında devam etmektedir.