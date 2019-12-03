Son deprem Ankara Kızılcahamam'da oldu şiddeti kaç?

ANKARA 'nın Kızılcahamam ilçesinden bir son dakika deprem haberi geldi. Kızılcahamam'da 3.2 büyüklüğünde deprem yerin 2.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde saat 12:06'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 2.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 3, 2019
EGERLIALOREN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) https://t.co/adFHo2btoN
03.12.2019, 12:06:17 TSİ
Büyüklük: 3.0,
Derinlik: 5.0 km#Kandilli