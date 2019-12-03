Yarın kar geliyor meteoroloji 4 Aralık için alarm verdi bir çok ili vuracak

Kara kış etkisini ilk olarak doğu anadolu bölgesinde hissettirdi. Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 280 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Van ve Muş'ta ise 45 yerleşim birimine ulaşılamıyor. Rize'de kar yağışı nedeniyle Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapatılırken, Giresun-Sivas kara yolu Eğribel Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Yarından itibaren ise kar yağışı iç anadolu bölgesini de etkisi altına alacak ve kapsamını genişletecek.