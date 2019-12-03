Yarın kar geliyor meteoroloji 4 Aralık için alarm verdi bir çok ili vuracak
TÜRKİYE yarından itibaren kara kışı hissetmeye başlayacak, Kütahya, Kayseri ve Ankara başta olmak üzere bir çok ilde kar etkili olacak.
Meteorolojiden gelen son verilere göre hava sıcaklığı yarından itibaren ülke genelinde hissedilir derecede azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte iç anadolu ve doğu anadoluda etkili kar yağışı başlayacak. Meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre kar yağışı cumartesi günü yurdu terkedecek.
Kara kış etkisini ilk olarak doğu anadolu bölgesinde hissettirdi. Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 280 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Van ve Muş'ta ise 45 yerleşim birimine ulaşılamıyor. Rize'de kar yağışı nedeniyle Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapatılırken, Giresun-Sivas kara yolu Eğribel Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Yarından itibaren ise kar yağışı iç anadolu bölgesini de etkisi altına alacak ve kapsamını genişletecek.
Kar yağışının etkili olacağı iller
4 Aralık çarşamba günü kar yağışının etkili olacağı iller listesinde Bolu, Karabük, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Çorum, Kastamonu, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ağrı illeri bulunuyor. Kar yağışı bazı illerde yağmurla birlikte sulu kar şeklinde görülecek. Kayseri, Bolu, Kütahya, Bayburt, Gümüşhane'de ise yoğun kar yağışı bekleniyor.
Ankara'da yılın ilk kar yağışı
Ankara bu kış mevsiminin ilk kar yağışını yarın alacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, başkente ilişkin şu bilgileri verdi:
-Şehir merkezinde yeterli soğuma sağlanamayacağı için yerde tutmayabilir veya karla karışık yağmur şeklinde olur. Tahminimce 1000 metre rakım üzeri yerlerde kar yağacak ve örtüde yapacaktır.