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Donald Trump'tan Türkiye mesajı! Türkiye'yi seviyorum Erdoğan'la görüşebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yle ilgili son dakika mesajlar verdi. Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini belirtti. Trump, NATO'nun beyin ölümü gereçkleşti diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da tepki gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan NATO Zirvesi öncesinde ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak bir basın düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yle ilgili önemli mesajlar verdi.

Türkiye'yi seviyorum

Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi. Türkiye çok iyi bir NATO üyesi" dedi.

Obama Türkiye'yi engelledi 

Türkiye'nin Bağdadi operasyonunda çok yardımcı olduğunu söyleyen Trump "Türkiye ABD silahlarını almak istiyordu fakat Obama bunu engelledi'' açıklamasında bulundu.

Şu anda yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiltere merkezli Economist dergisine verdiği röportajda ABD'nin NATO'ya danışmadan Suriye'den askerlerini çekmesini eleştirmiş ve "Şu anda yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'tan Macron'a tepki! Nahoş ve aşağılayıcı

Trump açıklamasında Macron'a tepki gösterdi. "NATO büyük bir amaç için hizmet ediyor. NATO için böyle bir açıklama yapamazsınız'' diyen Trump Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklaması için 'nahoş' ve aşağılayıcı'' ifadesini kullandı. 

NATO'ya en çok ihtiyaç duyan ittifak üyesi Fransa

Fransa'nın NATO'ya en çok ihtiyaç duyan ittifak üyesi olduğunu savunan Trump, NATO'dan en az faydalanan ülkenin de ABD olduğunu söyledi. Trump ayrıca Fransa ekonomisinin iyi olmadığını vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilirim

Trump Türkiye'yle ilgili de mesaj verdi. Trump "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi. Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan'la iyi anlaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilirim" dedi. 

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