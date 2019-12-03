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AÖL sınav giriş belgesi alma MEB ekranı açılıyor TC ile giriş

MEB'in sınavlarından biri olan AÖL yani açık lise sınavları için geri sayım başladı. AÖL 1. dönem sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak. AÖL sınav yerleri ve AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ise 4 Aralık Çarşamba günü online olarak açıklanacak. AÖL sınav giriş belgesi TC numarası ile alınacak.

Eğitim hayatına açık liseden devam eden öğrenciler AÖL 1. dönem sınavı ne zaman ve AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak araştırması yapıyor. MEB'in yıl içinde toplam 4 kez yaptığı AÖL yani açık lise sınavının ilk 7-8 Aralık'ta yapılacak. AÖL sınav giriş yerleri ve AÖL sınav giriş belgesi alma işlemleri 4 Aralık'ta online olarak yapılacak.

AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman: 2019- 2020 eğitim öğretim döneminin ilk AÖL sınavı için geri sayım devam ediyor. Kayıt sürecini başarıyla tamamlayan açıköğretimliler, bu ay içerisinde AÖL sınavlarına girecek. Peki, AÖL ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

2019-2020 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL sınav giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde online sistem üzerinden açıklanacak. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgilerle sınav giriş belgesinin çıktısını alabilecek.

AÖL sınav tarihleri: 

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 20202019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

Sınava girerken gerekli olan belgeler: 

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

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