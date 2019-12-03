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İYİ Parti Antalya il binasında yangın

Demirören Haber Ajansı

İYİ Parti Antalya il binasında, partililer televizyondan grup toplantısını izlediği sırada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, zarar meydana geldi.

Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı'ndaki il başkanlığının bodrum katından dumanların yükseldiğini fark eden partililer, durumu itfaiyeye bildirdi.

İl başkanlığının üst katındaki odasında bulunan il sekreteri Yusuf Vermez ise dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.

İtfaiye merdiveniyle çatıdan indirilen Vermez, tedbir amacıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İl Başkan Yardımcısı Selda Ecer, yaptığı açıklamada, genel başkanları Meral Akşener'in grup toplantısını televizyondan izledikleri sırada bir anda elektriklerin kesildiğini belirterek, "Bodrumdan yanık kokusu ve siyah dumanın gelmesiyle dışarıya çıktık." dedi.

Yangının, bodrumdaki trafodan çıktığı tahmin ediliyor.

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