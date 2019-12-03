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Ankara 5 günlük hava durumu raporu kar yağışı geliyor

ANKARA başta olmak üzere 4 Aralık çarşamba günü bir çok ilde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporuna göre sıcaklık da düşüyor.

Meteorolojiden gelen son verilere göre hava sıcaklığı yarından itibaren ülke genelinde hissedilir derecede azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte iç anadolu ve doğu anadoluda etkili kar yağışı başlayacak. Meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre kar yağışı cumartesi günü yurdu terkedecek. 

Kar yağışının etkili olacağı iller
4 Aralık çarşamba günü kar yağışının etkili olacağı iller listesinde Bolu, Karabük, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Çorum, Kastamonu, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ağrı illeri bulunuyor. Kar yağışı bazı illerde yağmurla birlikte sulu kar şeklinde görülecek. Kütahya, Bayburt, Gümüşhane'de ise yoğun kar yağışı bekleniyor. 

Ankara'da yılın ilk kar yağışı
Ankara bu kış mevsiminin ilk kar yağışını yarın alacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, başkente ilişkin şu bilgileri verdi:
-Şehir merkezinde yeterli soğuma sağlanamayacağı için yerde tutmayabilir veya karla karışık yağmur şeklinde olur. Tahminimce 1000 metre rakım üzeri yerlerde kar yağacak ve örtüde yapacaktır.

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