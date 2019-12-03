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Ankara'dan sonra Muğla'nın Datça ilçesinde de deprem oldu! Datça'daki depremin şiddeti 4,3 olarak açıklandı Haberin devamı.
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Son depremler Muğla'nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde oldu

MUĞLA 'nın Datça ilçesinden bir son dakika deprem haberi geldi. Datça'daki depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Türkiye arka arkaya depremlerle sallanıyor. Ankara'nın ardından bir deprem haberi de Akdeniz'den geldi. Datça açıklarındaki sarsıntıyı AFAD 4,3 olarak bildirirken, Kandilli Rasathanesi 4.2 olarak açıkladı. Akdeniz'de meydana gelen depremin 12.45'te olduğu belirtildi.

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AFAD açıkladı! Depremin büyüklüğü 4,3 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinden yaklaşık 158 kilometre açıkta 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Ankara'da da deprem oldu

Bugün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 12:06'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afad ise bu depremin büyüklüğünü 2.8 olarak verdi. 

Balıkesir'de sallandı
Bir deprem haberi de saat 13.13'te Balıkesir'den geldi. AFAD verisinine göre bu deprem 1.4 olarak kayıtlara geçti. 

Trabzon'da ise saat 12.48'te 1 büyüklüğünde küçük bir sarsıntı kaydedildi. 

Antalya'da da saat 12.32'de 1.5 büyüklüğünde çok küçük bir deprem yaşandı. 

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