HABER /  GÜNCEL

Şule Çet davasında bugün karar çıkması bekleniyor

Mayıs 2018'de şüpheli ölümüyle Türkiye gündemine oturan üniversite öğrencisi Şule Çet davasında sona gelindi. 6'ıncı duruşma bugün görülecek. Sanıkların bugün son ifadelerini vermelerinin ardından davada kararın çıkması bekleniyor.

Ankara'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'ncı katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam ediliyor. 

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand, 6'ıncı duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Çağatay Aksu için müebbet cezası istedi

Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını 5'inci duruşmada açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu için müebbet cezası istedi. Berk Akand için ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ne olmuştu?

Üniversite öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de bir iş merkezinden şüpheli şekilde düşerek hayatın kaybetmişti. O sırada Çet'in yanında olan Çağatay Aksu ve Berk Akand, "cinayet" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklu yargılanıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji yoğun kar ve don uyarısı yaptı! İşte il il kar yağışı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sınırların değişmesi korkuttu! 3 ülkeden Libya'ya Türkiye kumpası
ABD'den Çin'e karşı Uygur Türkleri yasa tasarısı! Yaptırımlar kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş adamıyla telefon diyalogları kulislere sızdı
Merih Demiral'dan bomba Ronaldo anısı! Bakın nasıl tanışmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 suça asla indirim yapılmasın talimatı
Van'dan kahreden haber! 1 asker şehit
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Xherdan Shaqiri sesleri
Tokat haritalı hava durumu kar başladı akşama dikkat
Irak'ta çatışma! Göstericiler Meclis binasını bastı çok sayıda yaralı var
Bolu saatlik hava durumu kar başladı meteoroloji alarm verdi
Kütahya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ceren Özdemir'e instagram'da yorum yağdı ölümü şok etti
Yorumlar