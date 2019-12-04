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İçişleri Bakanlığı Kasım ayı operasyon bilançosu açıkladı 131 terörist etkisizleştirildi

İçişleri Bakanlığı Kasım ayı yurtiçinde düzenlenen operasyonların raporlarını yayınladı. Kırsalda 8409, şehirlerde 1480 operasyon gerçekleştirilirken, 131 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldığını söyleyen Çataklı, "9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları:

Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi.

Kıran operasyonlarında 124 terörist etkisizleştirildi

Kıran operasyonları kapsamında 124 terörist etkisiz hale getirildi, 19 iş birlikçi yakalandı, 281 mağara/sığınak imha edildi.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirirkeni, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini söyledi.

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