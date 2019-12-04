Ali Koç'tan Fenerbahçe'nin Socar'a satılacağı iddiasına ilk yorum

Ali Koç, Fenerbahçe'nin isim hakkını Azerbaycan petrol devi Socar'a satacağı iddiaları üzerine Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık'a konuştu ve konuyla ilgili düşüncelerini anlattı.

Candaş Tolga Işık, Kırmızı Çizgi Fitbol programında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la Azerbaycan petrol devi 'SOCAR' ile ilgili yaptığı konuşmayı anlattı.

''Çok heyecanlandım, keşke olsa dedim''

Fenerbahçe Kulübü'nün isim haklarını 450 milyon Euro karşılığında Azerbaycan kökenli bir petrol şirketinin alacağı iddiaları sosyal medyada büyük yankı oluştururken Candaş Tolga Işık, konuyla ilgili geçen hafta Ali Koç'la yaptığı konuşmayı anlatırken şu ifadeleri kullandı;

''Geçen hafta ben Ali Koç'la konuştum. Başkana dedim ki... şu Socar hikayesi çıktı ya... Çok heyecanlandım. Keşke olsa dedim. Ben sorana kadar Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı yalanladı. Bunları kulüplerin Divan Kurulları'nda konuşamıyorsun. Kulübün satılması konusunda 'Allah korusun' diyorlar. Allah keşke nasip etse de kulüpleri gelip alsalar.

''Böyle bir durum yok ortada''

Ali Koç yalnız son derece mantıklı ve aklı başında. Böyle bir durum yok ortada. Böyle bir görüşme, vaziyette yok. Şu durumdan çıkmak için uluslararası sermayenin Türk futboluna girmesi için yaratıcı fikirler bulmamız lazım.''

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''Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar etmeyin''

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı internet haber ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve tutar belirtilerek yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."