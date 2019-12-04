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6 ilde ByLock operasyonu! Tek tek gözaltına alınıyorlar

İZMİR merkezli 6 ilde yapılan FETÖ operasyonlarda ByLock kullandıkları tespit edilen 25 şüpheliden 12'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

25 yakalama kararı

Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum’da başlattıkları eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.  Diğer 13 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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