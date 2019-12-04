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Abdulkadir Selvi bombayı patlattı! Termik santral işletmecileri vekilleri tehdit etmiş

Termik santrallere baca takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edilmişti. Erdoğan yasayı veto edince teşekkür yarışına giren vekillerle ilgili çok konuşulacak bir bilgi ortaya çıktı. Abdulkadir Selvi açıkladı. Meğer vekiller tehdit edilmiş.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afşin-Elbistan Termik Santrali'ni işleten Çelikler Holding'in sahibi Tahir Çelik arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını yazdı. Selvi yazısında AK Parti ve CHP milletvekillerinin termik santral işletmecilerinin ek süre verilmediği takdirde işçilerin çıkarılacağı yönünde tehdit aldıklarını söyledi.

Şimdiye kadar yapılmamış, şimdi de yapılmaz deniliyor

Selvi, söz konusu telefon görüşmesiyle ilgili olarak yazısında şu ifadelere yer verdi:"Süre uzatımı konusu, AK Parti grup yönetiminde de ele alınıyor. Süre uzatımına sıcak bakılmıyor, 'Şimdiye kadar yapılmamış, şimdi de yapılmaz' deniliyor. Ancak Enerji Bakanlığı işin mali boyutunu gündeme getiriyor. İşletmelerin 10 bin kişiye istihdam sağladığı belirtiliyor. Bunun üzerine 6 aylık sürelerle yaptırım zorunluluğu getirilmesi eğilimi oluşuyor.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç açıkladı: ''Beni ve AK Parti milletvekili Ahmet Özdemir’i tehdit ettiler''

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: Tehdit aldık!

Bu süreçte termik santralların işletmecileri uzlaşmaz bir tutum içine giriyorlar. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, ek süre verilmediği takdirde çalışanların işine son verileceği şeklinde tehdit edildiklerini söylüyor.

Termik santralı işletmecisi tehdit iddialarını reddetti

Termik santralı işleten Çelikler Holding’in sahibi Tahir Çelik’le de konuştum. Tehdit iddialarını reddetti. 'Baca gazlarıyla ilgili filtre sistemini çok hızlı bir şekilde yapacağız' dedi.

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