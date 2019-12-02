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Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız termik santral kararını veto etti

ANKARA'dan gelen son dakika haber kamuoyunda tepki çeken termik santrallere ilişkin oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 termik santrale filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı. Toplantının gündemine ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten termik santrallere ilişkin son dakika haberi geldi. 

Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve az önce veto etmiştir. Cumhurbaşkanımız çevre konusunda hassasiyetini göstermiştir.

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