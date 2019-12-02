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Bülent Ersoy sahnede göbek atarak kendinden geçti

Türk Sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy, sahnede kıvrak danslarıyla izleyenleri hem şaşırttı hem eğlendirdi. Ersoy, Göğüs dekolteli transparan elbisesiyle de dikkat çekti.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'de SoldOut Performance Hall sahnesinde sevenleriyle buluştu. Sahneye göğüs dekolteli parıltılı bir elbiseyle çıkan Ersoy, kendisini dinlemeye gelenleri adeta coşturdu.

Diva sesiyle olduğu kadar dans şovuyla da izleyenleri büyüledi. Kıvrak figürleriyle sahnede coşan Ersoy, dans ederken kendinden geçti.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde Ersoy'u daha önce hiç böyle görmeyen takipçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Güçlü yorumuyla sahnede devleşen Bülent Ersoy'un kıvrak dansına çoğu takipçiden beğeni gelirken durumu yadırgayanlar da oldu.

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