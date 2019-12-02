Müge Anlı'nın torunum dediği lokum köpeği çıktı

12 yıldır sürdürdüğü programı büyük başarılar elde eden, birçok kayıp ve cinayet vakalarını çözen ünlü sunucu, özel hayatını magazin dünyasından uzak tutmaya gayret gösteriyor. Hayatı sevenleri tarafından merak edilen Anlı'nın programda "Ben torunuma da kızıyorum. Yağmurda dışarıya çıkma diye. Şimdi sorsan üveyim diye değil ama hasta olmasını istemiyorum. Üvey anneanne diye değil yani. Bu programda da onu nasıl özlüyorum bir bilseniz. Sürekli fotoğraflarına bakıyorum" sözleriyle şaşırttı.

Torunu köpeği "Lokum" çıktı

Yaptığı açıklamayla gündeme gelen Müge Anlı'nın torunu merak konusu oldu. Çoğu takipçi ünlü sunucunun ikinci kez evlilik yaptığını zannedip programın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

Takipçilerin Anlı'nın bahsettiği torunu en büyük sevgi kaynaklarından biri de pekinez cinsi Lokum isimli köpeği olduğunu söyledi.