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Ekrem İmamoğlu şarap mı içti? Olay olan kaz yemeği görüntüleri

İSTANBUL Büşükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun birlikte eğlendikleri sofra görüntüleri sosyal medyada TT olurken, olayın aslı kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Kars kazının tanıtımı amacıyla bir restoranda düzenlenen yemeğe katılan İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüntüleri, sosyal medyada tartışma yarattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Melih Gökçek’in İmamoğlu'nun görüntülerini eleştirerek yaptığı paylaşımda “Sizce Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun şarap içtiği bu şatafatlı sofrayı niçin sosyal medyaya sızdırdı” ifadelerini kullandı.

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