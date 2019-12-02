Uğur Dündar Londra'da sokakta İzmir Marşı'na denk geldi çalan da bir Ermeni

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Londra'da gezerken bir sokak sanatçısının saksafon ile çaldığı "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını çaldığını duyunca eşlik etmeye başladı.

İzmir Marşı'nı çalan kişi ise bir Ermeni müzisyendi. Uğur Dündar twitter hesabından şunları yazdı:

-Müthiş bir olay yaşadık. Dostum Atilla Sertel ve eşiyle Londra'nın en ünlü caddesi Oxford Street'de yürürken İzmir Marşı'nı çalan bir sokak müzisyenine rastladık. O çaldı biz söyledik. Nereden geldiğini sordum: Ermenistan dedi...