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Sigara satışında 'tek tip paket' uygulaması yarın başlıyor

Tütün mamullerinde 'düz ve standart paket' uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tütün mamullerinde düz ve standart paket' uygulamasına 5 Aralık'ta geçiliyor.

Yarından itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek. Bir aylık süreçte, yani 5 Ocak’a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek.

Piyasada eski tip paket bulunmayacak

5 Ocak 2020 itibari ile ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.

Düz ve standart paket uygulaması ile paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor. 

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