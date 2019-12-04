Ceren Özdemir cinayetinde önemli gelişme! Katil zanlısı yakalandı
ORDU 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika haberi geldi. Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandı.
Balerin Ceren Özdemir'in katil zanlısı saklandığı evde yakalandı. Söz konusu kişi gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaraladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısının genç kızı ders verdiği bale kursundan evine kadar takip ettiği belirlendi. Mobese kamerasındaki görüntüleri ortaya çıkan Özgür A. gözaltına alınırken, çevredekiler linç etmek istedi.
Ceren Özdemir ve katili aynı kamerada izlemek için tıklayınız
Türkiye'nin konuştuğu olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ordu'da meydana geldi. Balerin Ceren Özdemir, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbini ikiye bölen bıçakla yaşamını yitiren 20 yaşındaki genç kızın cenazesi bugün kaldırılırken olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Kurye hayır yanıtı alınca... : Cinayeti soruşturan polis ekipleri ilk olarak bu sabah bölgedeki tüm kameraları taradı. Polisler ilk olarak, 2 kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'yi gözaltına aldı. Ceren Öztürk'e arkadaşlık teklif eden kuryenin red yanıtı alınca onu rahatsız ettiği ortaya çıktı.