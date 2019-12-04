Ceren Özdemir cinayetinde önemli gelişme! Katil zanlısı yakalandı

Kurye hayır yanıtı alınca... : Cinayeti soruşturan polis ekipleri ilk olarak bu sabah bölgedeki tüm kameraları taradı. Polisler ilk olarak, 2 kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'yi gözaltına aldı. Ceren Öztürk'e arkadaşlık teklif eden kuryenin red yanıtı alınca onu rahatsız ettiği ortaya çıktı.