Seda Demir kimdir kaç yaşında Seda Demir evli mi?

Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolü ile ünlenen Seda Demir kimdir, kaç yaşında ve Seda Demir evli mi soruları akıllara geldi. Seda Demir 36 yaşında ve aslen İstanbullu. 2017 Survivor kadrosuna da katılan Seda Demir hiç evlilik yapmadı.

Yaprak Dökümü ile sevilen ve Sedef karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Seda Demir şu anda 36 yaşında ve aslen İstanbullu. Başarılı oyuncu Seda Demir henüz bir evlilik yapmadı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Seda Demir'in sevgilisi var mı bilinmiyor.

8 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa 24 yaşında adıma atan Seda Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimine başlamıştır. Üniversite eğitimi esnasında bir bankanın reklamlarında boy gösteren Demir, Yaprak Dökümü dizisi için deneme çekimlerine davet edilmiştir. Bu davet güzel oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi olacaktır.

Çocukluğunda büyüyünce ne olacaksın sorularına 'masa başında değil, insanların arasında olayım' cevabını veren güzel oyuncu, hayallerindeki mesleğe oyunculukla atılmıştır. Yaprak dökümü dizisinde Sedef karakterine hayat veren güzel oyuncu, bu projenin ardından 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakteriyle devam etmiştir. Ekranlara iki yıl kadar ara veren Demir, İntikam dizisiyle 2013 yılında tekrar ekranlara dönmüştür. 1.65 boyundaki Seda Demir, son olarak dizi alanında Beyaz Karanfil projesinde Elif karakterine hayat vermiş ve Sinema alanına geçiş yapmıştır.

Seda Demir, son olarak 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle ekranlara gelmiştir.Yaprak