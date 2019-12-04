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İBB'de farklı inançlara hizmet edecek 50 din görevlisi işe başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, farklı inançlara sahip vatandaşların cenaze işlemlerini yapabilmeleri için 50 din görevlisini işe aldı. Aralarında peder, papaz, haham, Şafii imamı, Caferi imamı ve Alevi dedelerinin bulunduğu din adamları, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bağlı görev yapacak.

25'i gassal olan din görevlileri, mensup oldukları dinin vecibeleri gereği vefat eden kişiyi son yolculuğuna hazırlayıp uğurlayacak.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bağlı Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nde 206 imam ve 195 gassalın yanı sıra farklı inanç gruplarından din adamlarının göreve başlamasıyla cenaze hizmetlerinde eşit hizmet anlayışı esas olacak. 

Farklı din ve mezheplere hizmet verilecek

Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, şimdiye kadar cenaze hizmetleri için sadece imamların görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

Birçok kimliğin, inancın bir arada yaşadığı çok özel bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul tarihi boyunca farklı renklere ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eşit hizmet ilkesi gereği bütün farklılıklara eşit hizmet götürme çabası içerisinde önümüzdeki dönemi tasarlamak istiyor. İstanbul'daki bütün dinsel inançlara ve kimliklere ilişkin cenaze hizmetini verecek kamusal görevi yerine getiriyoruz.

Cenaze hizmetleri kapsamında hem Müslüman toplulukların farklı mezheplerinden olan Caferi, Şafii, Alevi hem de Ermeni, Rum, Katolik ve Musevi vatandaşlarımıza hizmet verecek din görevlileri çalıştırmaya başladık.

Önceki dönemlerde, farklı kimliklere cenazelerde kendi inançlarına uygun hizmet verilmiyordu. Şimdi ise başka bir inanca mensup biri vefat ettiği zaman yakınlarının talep etmeleri veya vasiyeti halinde kendi inancından bir din adamını cenaze işlemleri için görevlendiriyoruz.

"Farklı ritüelleri kendi din adamlarıyla yürütmek hakları"

Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç da her dini inancın farklı bir ritüeli olduğuna değinirken, şöyle konuştu:

Bu farklı ritüelleri kendi din adamlarıyla yürütmek onların hakları. Biz, bu haklarını vermekle kendimizi mutlu hissediyoruz. Hangi inanç grubunda olursa olsun, onlarla ilgili din adamlarından, yıkamasından definine kadar her türlü hizmeti ücretsiz bir şekilde vermeyi hedefledik. Bu hedef için de hazırlıklarımız tamam.

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