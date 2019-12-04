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Arsenal’in gözü Merih Demiral’ın üzerinde

İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Unai Emery ile yollarını ayıran Arsenal’de gözler Merih Demiral’ın üzerinde. İngiliz temsilcisi, devre arasında Bellerin ile Merih’i takas ederek milli oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

İngiltere Premier Lig’de son 6 haftada galibiyet alamamasıyla birlikte İspanyol teknik adam Emery ile yollarını ayıran Arsenal’de gözler devre arası transferlerine çevrildi. İngiliz basınında Ada ekibinin, İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral’a kanca attığı yazıldı.

Londra temsilcisinin Merih Demiral için 24 yaşındaki İspanyol futbolcusu Bellerin’i gözden çıkardığı belirtilirken, Arsenal yönetiminin de İtalyan ekibine Bellerin - Merih takası teklif edeceği aktarıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım’da gösterdiği etkili performans ile isminden sık sık söz ettiren Merih’in Avrupa Şampiyonası öncesinde bu değişime sıcak baktığı ifade edildi.

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