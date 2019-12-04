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Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü cayır cayır yandı

İSTANBUL Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs cayır cayır yandı.

İstanbul Arnavutköy'de yolcu taşıyan bir minibüs bir anda alev alarak cayır cayır yandı.

Bir anda alev aldı

İçerisi tıklım tıklım yolcu dolu olan minibüsün şoförünün uyarısı üzerine yolcular tahliye edilirken, alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı yok

Yaralı veya can kaybı bildirimi henüz yapılmamışken olay yerinden de ilk fotoğraflar geldi. Minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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