Merkez Bankası'ndan çarpıcı rapor! Enflasyondaki yükselişin nedenini açıkladı

Merkez Bankası 'Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri' raporunu yayınladı. Raporda, "Enflasyondaki yükselişte temel mal grubundaki düşük baz etkisi öne çıktı" denildi.

Merkez Bankası, yüzde 10.56'ya çıkan yıllık enflasyon verilerinin ardından yayımladığı raporda, "Bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda gözlenen düşük baz etkisi öne çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Raporda öne çıkan başlıklar

-Raporda, tüketici fiyatlarında kasım ayında görülen yükselişte bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda gözlenen düşük baz etkisinin öne çıktığı belirtildi.

-Gıda enflasyonunun temelde işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olarak bir miktar yükseldiğinin altı çizilirken, petroldeki fiyat görünümünün enerji enflasyonunu artırdığı kaydedildi.

-Merkez Bankası raporunda, "Bu dönemde enerji enflasyonu petrol fiyatlarındaki görünümün etkisi ile artarken, hizmet enflasyonu görece yatay seyretmiştir. Baz etkisiyle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu yükselse de, Türk lirasındaki istikrarlı seyir, enflasyon beklentilerindeki iyileşme, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur" denildi.