15 Temmuz'da eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok Ahmet Davutoğlu'nun partisinde

15 Temmuz'da eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin kurucular kurulunda da yer aldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulacak yeni partinin kurucular kurulu hafta başında 2 gün süren bir toplantı yaptı.

İsim ve logosuyla ilgili öneriler sunuldu

Bolu Abant’ta yapılan toplantıda tüzük ve programa son şekli verilirken, partinin isim ve logosuyla ilgili de öneriler sunuldu, değerlendirmeler alındı.

Olçok kurucular kurulu toplantısında

Partinin kurucular kurulu içinde 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok da yer aldı. Olçok’un kurucular kurulu toplantısına da katıldığı öğrenildi.