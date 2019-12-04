SON DAKİKA
NATO Liderler Zirvesi İngiltere'de başladı! Dünyanın gözü burada NATO tarihinde bir ilk gerçekleşiyor Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA

İran'dan ABD'ye kapıyı aralayan mesaj

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını kaldırması halinde ülkesinin 2015 yılında imzalanan, İran Nükleer Anlaşması olarak bilinen, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) hakkında ABD ile görüşmek istediğini söyledi.

Ruhani yaptırımlar kaldırılırsa Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve 2018 yılında anlaşmadan ayrılan ABD ile görüşebileceklerini belirtti.

Salı günü İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi İran’ın anlaşmaya dair yükümlülüklerini, ABD’nin anlaşmadan ayrılması ve Avrupa ükelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri üzerine, askıya alsa da anlaşmadan çekilmek istemediğini söylemiş ve ABD yaptırımlarının kalkması halinde İran’ın yükümlülüklerini yerine getireceğini eklemişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'ndan çarpıcı rapor! Enflasyondaki yükselişin nedenini açıkladı
İngiltere'deki NATO Liderler Zirvesi'nde bir ilk dünyanın gözü bu zirvede
İskender Gökalp yerli motor için geri döndü Türkiye yurt dışına kaptırmıştı
Fatih Terim'in kalemini kırdığı 4 isim
İBB'de farklı inançlara hizmet edecek 50 din görevlisi işe başladı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
2020 ocak memur zammı enflasyon farkı ne kadar oldu?
15 Temmuz'da eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok Ahmet Davutoğlu'nun partisinde
Sigara paketleri yarın itibariyle böyle olacak! Tek renk nikotin miktarı yok
Ceren Özdemir'in anne ve babası yıkıldı! Cinayeti gören ablası Gizem şokta
2020 memur zammı ne kadar olacak tahmini yeni maaşlar
Şeyma Subaşı ihanete uğradı sevgilisi Guido Senia bakın kiminle yakalandı
Yorumlar