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İstanbul'da öğretim görevlisi koca eşi boşanmak isteyince dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı

ÜSKÜDAR’da bir üniversitede daire başkanı olan C.İ isimli öğretim görevlisi kendisinden boşanmak isteyen akademisyen eşi Elif İ’yi defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, dehşet saçan öğretim görevlisi koca gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kan donduran olay Üsküdar ‘de geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi.

Karısını defalarca bıçakladı

İddiaya göre karı koca arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Bunu kabul etmeyen bir üniversitede daire Başkanı C.İ gece yarısı eşi Elif İ.’yi evin dışına çağırdı. Burada tartışmaya başlayan çiftten öğretim görevlisi koca cebinden bıçağı çıkararak kendisi gibi öğretim görevlisi karısını defalarca bıçakladı.

Kadın yoğun bakımda

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, C.İ gözaltına alındı. Öğretim görevlisi koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, talihsiz kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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