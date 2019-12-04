Fatih Altaylı'dan Hasan Cemal tepkisi: Gitmez kovsan gitmez...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yazar Hasan Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine "Karakteri de müsait değil... Gitmez. Kovsan gitmez..." diyerek tepki gösterdi.

Berlin'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na giden gazeteci Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu. Konuyu köşesine taşıyan Altaylı, "Hasan Cemal uluslararası saygınlığı olan bir adam, pasaportunu elinden almakla bu ülke ne kazandı?" ifadelerini kullandı.

"77’ye basmak üzere olduğu şu günlerde gideceği bir yer yok." ifadelerini kullanan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Gitmez. Kovsan gitmez!"

Mesleğe Hasan Cemal'in yanında başladığını belirten Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: Havalimanında yurt dışına çıkışı engellenmiş ve pasaportuna el konulmuş. Hakkındaki bir dava nedeniyle. İşin garibi bu dava süresince Hasan Cemal en az 20 kere yurt dışına çıktı. Gitti ve geri geldi. Gitti ve geri geldi. Gitti ve geri geldi. Bu sefer de çıkabilseydi üç dört gün sonra geri gelecekti.

Çünkü 76 yaşını bitirip, 77’ye basmak üzere olduğu şu günlerde gideceği bir yer yok onun. Karakteri de müsait değil. Gitmez. Kovsan gitmez.

"Pasaporta el koyanlar koyduranlar ne kazandı?"

Ayrıca gitse ne olur! 77 yaşında. Uluslararası saygınlığı olan, bu ülkeyi seven bir adam o. Onun pasaportunu elinden almakla bu ülke ne kazandı? O pasaporta el koyanlar koyduranlar ne kazandı? Çok merak ediyorum. Bu ülke bu hareketle ne kazandı! Ya da ne kaybetti! Bir zamanlar kaçmayıp geri gelenleri içeri atanların, ibre kendilerine döndüğü zaman nerelere kaçtığını da unutmadık.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...